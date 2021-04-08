Общество

«Формоза-ИТ» обжалует решение суда о стульях для псковской музыкальной школы

ООО «Формоза-ИТ» обжалует решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель ООО «Формоза-ИТ» Юрий Ефремов.

«Мы с данным решением не согласны», - сказал он. Юрий Ефремов отметил, что после получения мотивировочной части решения и его изучения будет подготовлена и подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию.

Смотрите также Арбитражный суд отменил торги на скандальную закупку мебели для ДМШ №1 Пскова

«Считаем, что в данном случае суд неполноценно, не планомерно, не в полном объеме оценил предоставленные доказательства с нашей стороны, поскольку со стороны "Формоза-ИТ", как поставщика, участника аукциона, каких-либо процессуальных нарушений совершено не было. Все необходимые документы, которые были сформированы на момент участия в аукционе, были подготовлены в соответствии с действующим законодательством», - рассказал он.

Юрий Ефремов указал на то, что суд назначал судебную экспертизу, в рамках которой была установлена стоимость этой мебели. «Стоимость этой мебели, реальная, на сегодняшний момент, составляет порядка 155 тысяч рублей за стул. Соответственно, "Формоза" поставила их дешевле», - отметил он. По его словам, о перерасходе бюджетных средств говорить не приходится. «Мебель действительно качественная, действительно дорогая», - подчеркнул собеседник.

«Что касается происхождения мебели, - продолжил он. - Мы закупали данную мебель у российского поставщика, который также был участником процесса. В рамках экспертных исследований было установлено, что мебель итальянская, качественная, произведена по эксклюзивному заказу заводом "Мариони". Эксперт однозначно в ходе процесса дал пояснение о том, что при изучении образцов мебели можно со стопроцентной уверенностью говорить, что это качественная итальянская мебель. В суде было доказано экспертным путем происхождение данной мебели и производитель данной мебели».

Смотрите также Решение суда о стульях для музыкальной школы может создать серьезные сложности - юрист

По его мнению, решение суда создаст серьезные трудности для работы школы, поскольку может быть приостановлен учебный процесс. «О том, что это пара столов и пара стульев - неверная информация. По сути, это половина той мебели, которая находится в школе. В школе на сегодняшний момент обучается порядка 500 детей. При таком объеме не будет обеспечена возможность нахождения детей в школе, школа будет вынуждена приостановить учебный процесс до момента решения вопроса с приобретением новой мебели. Данное решение в таком виде просто блокирует деятельность школы», - объяснил Юрий Ефремов.

Он добавил, что мера по возврату мебели и по возврату денег в бюджет - необязательное требование. «Вполне можно обойтись и без него», - отметил он и не исключил, что в ближайшее время будет подготовлена соответствующая петиция со стороны учащихся и их родителей.