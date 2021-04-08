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Решение суда о стульях для музыкальной школы может создать серьезные сложности - юрист

Решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова может создать серьезные сложности в организации учебного процесса в образовательном учреждении. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал адвокат Артем Мелкумов, представлявший интересы директора школы Натальи Архиповой при расследовании уголовных дел, а также интересы музыкальной школы в Арбитражном суде.

Артем Мелкумов отметил, что были возбуждены два уголовных дела. Следователи УМВД России по Псковской области расследовали дело в отношении директора музыкальной школы Натальи Архиповой, ей инкриминировалось преступление предусмотренное частью 1 статьи 285 УК РФ. После 11 месяцев расследования второй раз вынесено постановление о прекращении уголовного дела. «В отношении Натальи Архиповой прекращено уголовное преследование. В ее действиях не усмотрели признаков какого-либо преступления. Ее честь и деловая репутация полностью восстановлены», - сказал защитник.

По второму делу, которое вел следственный отдел УМВД России по городу Пскову, предметом расследования были действия поставщика по поставке стульев. При возбуждении уголовного дела следствие основывалось на одной из первых экспертиз по первому делу.

«По результатам расследования орган следствия убедился в добропорядочности действий со стороны подрядчика. Насколько мне известно, правоохранительные органы нашли в Москве конечных поставщиков, установили, что стулья действительно качественные, поставлены из Италии. Мной была предоставлена товароведческая экспертиза, которая проводилась в рамках рассмотрения дела в Арбитражном суде. Насколько мне известно, сейчас уголовное дело приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. О наличии каких-либо иных уголовных дел по данным обстоятельствам мне неизвестно», - рассказал защитник.

В Арбитражном суде он представлял интересы музыкальной школы. «Если буквально понимать решение суда, школа должна отдать всю мебель, поставленную в рамках муниципального контракта, а поставщик обязан возвратить полученные денежные средства. Как это будет воплощаться в жизнь, мне непонятно, - сказал Артем Мелкумов. - Мебель использовалась более полугода. Часть мебели встраиваемая. При таких обстоятельствах могут возникнуть серьезные сложности в организации образовательного процесса, так как детям будет не на чем писать. В рамках муниципального контракта были поставлены не только театральные и концертные стулья, но и парты для учебных классов».

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Как заметил защитник, в связи с тем, что использовались денежные средства не из городского бюджета, а из федерального, они будут возвращены в бюджет РФ. Предоставят ли вновь субсидию на данные цели, неизвестно.

«Мы не согласны с решением Арбитражного суда и намерены в апелляционной инстанции обжаловать», - резюмировал Артем Мелкумов.

Добавим, что, по информации источника Псковской Ленты Новостей, в закупку входили 15 столов с кабель-менеджментом, 9 парт, 39 стульев к этим столам и партам, 54 стула для малого зала и 109 театральных кресел для большого концертного зала. Столы (15 шт) , парты (9 шт) и стулья (39 шт) располагаются в 4-х кабинетах для проведения групповых теоретических предметов. Посещают теоретические предметы все учащиеся школы. Помимо этого, в вечернее время в кабинете с 9-ю партами проходят занятия для учащихся отделения раннего эстетического развития. Театральные кресла в большом концертном зале крепятся к полу, по мнению собеседника ПЛН, их демонтаж может привести к деформации отреставрированного дубового паркета, который является предметом охраны.