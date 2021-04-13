Общество

Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок

Управляющая компания «Микрорайон 2+» оперативно отреагировала на критику о неудовлетворительном состоянии газона перед домом №22 на Рижском проспекте в Пскове и привела указанную территорию в порядок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Контрольном управлении администрации города.

Ранее в проект «Доска позора», который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, поступило обращение от местной жительницы, которая прислала фото с жалобой на большое количество мусора на газоне.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.