Общество

Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора»

В проект «Доска позора», который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, поступило обращение от местной жительницы, которая прислала фото с жалобой на неудовлетворительное состояние газона перед домом по адресу Рижский проспект, 22 в Пскове.

«‎Раньше мне в глаза особо не бросался мусор на этом поле. Но сейчас картина весьма позорная для одной из центральных улиц города», - прокомментировала свои фото автор обращения.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.