Общество

Псковские курсанты ФСИН взяли призовые места на межвузовском «Марафоне знаний»

Псковские курсанты одержали две победы и заняли четыре призовых места на межвузовском научном мероприятии «Марафон знаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Научное мероприятие среди курсантов студентов и слушателей «Марафон знаний» проходило с 5 по 9 апреля в Кузбасском институте ФСИН России. В круглых столах и олимпиадах приняли участие курсанты образовательных организаций ФСИН России, а также студенты и аспиранты Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета, Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России приняли участие в научных мероприятий в онлайн-режиме.

По итогам «Марафона знаний» курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Анастасия Борисенко заняла первое место в работе круглого стола «Теоретические, практические, правовые аспекты реализации режима, охраны и конвоирования», выступив с докладом «Основные направления деятельности по предупреждению побегов из исправительного учреждения» (научный руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Наталья Абрамова).

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Даниил Скириченко с научной работой «Гендерный аспект исправления лица, отбывающего уголовное наказание» одержал победу в научно-практической конференции «Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера: взгляд молодого поколения». Второе место по итогам этой конференции занял псковский курсант Дмитрий Крапивин, который представил научную работу «Роль религии в исправлении преступника» (научный руководитель курсантов – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Сергей Шатов).

Курсант Псковского филиала академии Денис Сиренченко занял второе место по итогам работы круглого стола «Теоретические, практические, правовые аспекты реализации режима, охраны и конвоирования». Юлия Семенова и Диана Сабирова завоевали почетное третье место по итогам научно-практической конференции «Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера: взгляд молодого поколения» (научный руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ольга Лещенко).