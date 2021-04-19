Общество

Более 30 участниц приняли участие в кастинге конкурса красоты в Великих Луках

Кастинг участниц конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021» состоялся в минувшие выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, в оргкомитет поступило более 60 заявок от жительниц Великих Лук.



Фото здесь и далее: Аркадий Берсеменко

Для участия в кастинге выбрали более 30 участниц (по 15 в каждой номинации). В итоге участницами проекта стали 11 девушек в категории «Мисс» и 7 женщин в категории «Миссис». В рамках кастинга участницы продемонстрировали дефиле, рассказали о себе и своих увлечениях. Девушки из категории «Мисс» продемонстрировали дефиле в купальниках.

В жюри кастинга вошли дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула Гран-при конкурса «Миссис бабушка Псков - 2017», обладательница титула «Grandma Planet» на конкурсе «Grandma Universe» в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко, «Миссис Псковская область - 2020» Наталья Красикова, «Миссис Псков - 2020» Алена Силина, а также представитель организатора, радио «Монте-Карло Великие Луки» Яна Ломовая и продюсер конкурса Николай Королев.

Организаторы отметили, что в ближайшие дни состоится дополнительный кастинг, после чего сформируют окончательный состав участниц в каждой категории.