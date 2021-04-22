Общество

«Европа Плюс» приглашает на «Королевские гонки»

«Европа Плюс» приглашает своих слушателей на «Королевские гонки». Радио №1 в России разыгрывает десять пар пригласительных на Formula 1 ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме». Самый громкий, захватывающий и долгожданный уикенд осени состоится с 23 по 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.

Пять пар пригласительных достанутся тем, кто с 19 по 23 апреля дозвонится в утреннее шоу «Бригада У» и верно ответит на вопросы ведущих. Джем, Вэл и Вики назовут по три термина, а участникам предстоит выбрать, какие из них относятся к автоспорту. Угадавший больше правильных вариантов получит главный приз, а другой игрок — фирменный мерч радиостанции.

Еще пять пар пригласительных разыгрываются в социальных сетях. «ВКонтакте» для победы достаточно придумать слоган гонок и сделать репост анонса акции на свою страницу. А в «Instagram» приз можно выиграть, оставив под записью о конкурсе комментарий с названием собственной команды Formula 1 и отметив друзей, с которыми собираешься в Сочи. Счастливчиков определят случайным образом.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,5 млн человек (14,8% населения), еженедельно — около 21,9 млн человек (34,2% населения), доля рынка по аудитории — 8,2%*.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru . В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 369 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» в Интернете: europaplus.ru .

Группы в социальных сетях: ВКонтакте , Facebook , Одноклассники , Twitter , Instagram , YouTube .

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