Общество

Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники на даче, в кругу семьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче - хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», - цитирует ведомство РИА Новости.

Большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования, подчеркнули в пресс-службе. «В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте», - добавили в Роспотребнадзоре.