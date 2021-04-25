Общество

В российских школах предлагают ввести новый предмет

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в начальных школах новый предмет «Моя Россия» по изучению истории страны. Об этом она рассказала в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в понедельник, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», - отметила Ирина Яровая. Поэтому появление такого предмета, как «Моя Россия», по ее мнению, позволит детям получить «в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе».

Также она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел «Наши имена», который будет содержать информацию о «цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки».

Яровая также предложила Минпросвещения «для развития устной речи школьников» закрепить в образовательных программах нормативы устных заданий. «Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие», - пояснила вице-спикер ГД.