Общество

Лебедь из Латвии оказался в псковском мини-зоопарке

Лебедь из латвийского зоопарка оказался в псковском мини-зоопарке «Птичий дворик», расположенном в деревне Погорелка. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил общественный инспектор Северо-Западного управления Росприроднадзора Олег Довгий.

«При проверке был обнаружен лебедь окольцованный. По словам хозяев, он прилетел из латвийского зоопарка, по кольцу определили место и документацию на птицу», - написал он. Владельцы отказались забрать птицу, сославшись на «дороговизну процедуры возврата и карантинные меры».

На данный момент идет проверка предоставленных данных, добавил общественный инспектор.