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Общество

Госдума изменит правила упоминания в СМИ террористических организаций

12.05.2021 23:07|ПсковКомментариев: 1

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, в случае признания судом организации террористической. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы, документом предполагается введение административной ответственности за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Соответствующий законопроект был внесен председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.

«Данная инициатива устраняет существующую сегодня явную правовую неопределенность. В настоящий момент законодательством установлено, что любое упоминание запрещенной ликвидированной в России экстремистской организации обязательно сопровождается ссылкой на то, что такой организации нет или ее деятельность запрещена. В то же время для организаций, признанных террористическими, подобных требований не существует», — пояснил Александр Хинштейн.

По его словам, это странно и абсурдно по причине того, что терроризм представляет гораздо большую общественную опасность, нежели чем экстремизм. «Терроризм является крайней формой экстремизма», — подчеркнул парламентарий.

Согласно действующей редакции закона о СМИ, журналистам запрещено распространять информацию об экстремистских организациях без упоминания о том, что их деятельность в стране запрещена. Для нарушителей предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.

Список экстремистских организаций ведет Министерство юстиции РФ. Еще один перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в России террористическими, ведет Федеральная служба безопасности. Формально закон не обязывает СМИ информировать аудиторию о том, что упомянутая организация признана террористической.

«В этой связи мы с коллегами предлагаем распространить существующие сегодня требования на любые упоминания о террористических организациях, чья деятельность в России запрещена или они ликвидированы», — пояснил Александр Хинштейн.

«Мы считаем, что этот шаг — еще одно движение на пути к созданию безопасного интернета, безопасной информационной среды, потому что требование распространится как на средства массовой информации, так и на блогосферу», — добавил депутат.

Теги: #СМИ #терроризм #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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