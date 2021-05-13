Общество

Почти 20 км прибрежных полос очистили от мусора в Псковской области

440 человек из 12 муниципальных образований Псковской области приняли участие в ежегодной общероссийской акции «Вода России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по природным ресурсам и экологии, в регионе убрали мусор на прибрежных полосах общей протяженностью 18 км.

Администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке берегов рек и озер. Прибрежные полосы очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

В этом году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».