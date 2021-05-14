Псковичам рассказали о порядке действий при сирене «Внимание всем!». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации города Пскова.
Единый сигнал «Внимание всем!» звучит при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасностей.
Ежемесячно в первую среду в Пскове производят проверку работоспособности системы оповещения одновременным кратковременным включением всех сирен на городской территории.
В администрации отметили, что при этом необходимо понимать, что звук сирен означает сигнал «Внимание всем!», услышав который надо прослушать информацию, передаваемую по телевизионным и радиоприемникам.
Псковичей призывают следовать следующим правилам при включении сирены:
«Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории», - добавили в администрации.