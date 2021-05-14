Общество

Псковичам рассказали о порядке действий при сирене «Внимание всем!»

Псковичам рассказали о порядке действий при сирене «Внимание всем!». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации города Пскова.

Единый сигнал «Внимание всем!» звучит при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасностей.

Ежемесячно в первую среду в Пскове производят проверку работоспособности системы оповещения одновременным кратковременным включением всех сирен на городской территории.

В администрации отметили, что при этом необходимо понимать, что звук сирен означает сигнал «Внимание всем!», услышав который надо прослушать информацию, передаваемую по телевизионным и радиоприемникам.

Псковичей призывают следовать следующим правилам при включении сирены:

Если вы находитесь дома и услышали звук сирены, то немедленно включите приемник радиотелевещания на любой местный новостной канал и прослушайте информацию о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

При необходимости покинуть жилище в первую очередь необходимо взять документы, деньги, запас еды и питьевой воды на сутки.

Если вы находитесь на рабочем месте при поступлении сигнала «Внимание всем!», прервите рабочий процесс и найдите возможность прослушать информацию по радио или телевидению.

Если вы оказались на улице города или в общественном месте и услышали сигнал «Внимание всем!», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю или найдите любой источник информации и действуйте в соответствии с прослушанными рекомендациями.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем!» и речевая информация передаются специальными автомобилями, оснащенными громкоговорящими устройствами.

«Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории», - добавили в администрации.