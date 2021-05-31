Общество

«Трогательную книгу» для слабовидящих предлагают создать псковичам

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих приглашает принять участие в конкурсе на лучшее тактильное рукодельное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Трогательная книга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской областной научной библиотеки.

«Умеете шить, вязать, мастерить? Хотите подарить радость детям с нарушением зрения? Тогда принимайте участие в нашем конкурсе», - предложили организаторы.

Тактильная рукодельная книга - это рукотворное издание, содержит цветные рельефные рисунки или объемные изображения, выполненные из различных материалов, на ощупь максимально приближенных к оригиналу. Кроме рисунков книга содержит текст с укрупненным или рельефно-точечным шрифтом, который является пояснением или вариантом игры с книгой, или же аудиозапись с рассказами или звуками, которые помогут ребенку с нарушением зрения лучше понять изображаемый образ (шум дождя, звук работающей машины).

«Предназначение книги – помочь слепому или слабовидящему ребенку в обследовании и восприятии окружающего мира. С ее помощью ребенок впервые получает представление о крупных или, наоборот, очень мелких предметах, которые невозможно обследовать рукам в реальных пропорциях», - отметили в библиотеке.

Работы на конкурс принимаются до 28 ноября 2021 года.

Полезные материалы по изготовлению тактильных книг участники могут найти на сайте проекта.