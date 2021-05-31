Общество

Проект, позволяющий допрашивать свидетелей и пострадавших онлайн, внесен в Госдуму

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Пономарев внесли в Госдуму законопроект, позволяющий проводить допросы свидетелей и потерпевших по видеоконференцсвязи. Документ предполагает предусмотреть новой статьей 189.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ возможность допроса потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов с помощью видеоконференцсвязи.

Как передает «Интерфакс», мера может применяться, когда допрашиваемый не может лично явиться в следственный орган, находится далеко от места проведения расследования, а также в случае «наличия оснований», при которых допрос по месту нахождения не целесообразен. Исключение делается только при риске разглашения государственной тайны или данных об охраняемом лице.

При этом протокол допроса должен быть составлен сотрудником органа дознания по месту нахождения допрашиваемого и в тот же день направлен следователю, ведущему расследование.

По словам авторов инициативы, свидетель преступления или пострадавший может покинуть регион, в котором оно было совершено, при этом выезд к нему следователя требует дополнительных затрат времени и средств. Перепоручение же допроса следователю на месте не всегда возможно из-за необходимости детального ознакомления с делом.

Сенаторы также приводят в пример практику допроса свидетелей российскими судами, которая, по их словам, позволяет разрешать уголовные дела в допустимые сроки.

В своем заключении правительство РФ поддержало инициативу.