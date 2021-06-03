Общество

«Помощи ждать неоткуда»: Михаила Ведерникова просят спасти пустошкинскую аптеку от уничтожения

Работники пустошкинской аптеки обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой спасти их предприятие от уничтожения районным руководством. Свое обращение они разместили на сайте губернатора.

По словам работников аптеки, 3 июня глава района Светлана Василькова без объяснения причин на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ расторгла трудовой договор с руководителем аптеки Т. И. Базылевич, которая руководила аптекой 11 лет.

«Умный, грамотный специалист, работавшая со знанием дела», - рассказали работники аптеки о своем руководителе и отметили, что увольнение произошло только по причине личных неприязненных отношений.

«Из-за отсутствия электронно-цифровой подписи главного администратора аптека потеряла на настоящий момент возможность принимать медикаменты по кодам маркировки, катастрофическая ситуация сложилась в отделе льготного отпуска, который сегодня не осуществлялся. У нас обслуживаются федеральные и региональные льготники, а это недопустимо», - написали работники аптеки.

Они также добавили, что сегодня, 4 июня, Светлана Василькова впервые посетила аптеку и сказала, что «для бюджета района гораздо выгоднее сдать здание в аренду, чем содержать в ней аптеку». При этом коллектив аптеки подчеркнул, что их предприятие не является убыточным.

В обращении на сайте губернатора также указано, что глава района предложила заниматься льготным отпуском коммерческим аптекам.

«Неужели процедуру увольнения, если это было уж так необходимо, нельзя было провести менее травматично для предприятия? Надеемся только на вашу помощь, в нашем районе помощи ждать неоткуда», - заключили сотрудники аптеки.