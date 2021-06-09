Общество

Григорий Стороненков о программе «Городская среда»: Надо не зевать и участвовать

Реализованы три из четырех проектов благоустройства общественных территорий на Дальнем Запсковье, заявленных на конкурс в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков 9 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«После того, как в 2017 году появился такой инструмент, как "Городская среда", у нас появились возможности ремонтировать дворовые территории и проектировать общественные пространства. Мы активно включились в эту работу, было заявлено 4 общественных пространства, из них уже сделано 3», - рассказал депутат.

Первый проект - дорога и тротуар к школе от улицы Чудской до дома №20 по улице Алехина. Работы по нему были выполнены в 2018 году. Второй проект - парк на улице Технической, 14 - был сделан в 2020 году. Третье заявленное общественное пространство – тротуар на улице Чудской и мосту Александра Невского. Григорий Стороненков отметил, что в округе строятся дома, приспособленные для маломобильных групп. Там много инвалидов-колясочников, для которых пути движения имеют принципиальное значение, обратил внимание депутат.

Он отметил, что губернатор Михаил Ведерников помог решить вопрос с доступной средой. «В 2021 году закончены работы по понижению бордюра по путям движения. Проект охватил автобусные остановки, все пешеходные переходы через Ижорского Батальона и Чудскую, там выполнено понижение бордюров. Большая хорошая работа, спасибо губернатору за волшебный толчок, который он дал в решении этого вопроса», - сказал депутат.

В 2020 году в конкурсе выиграла заявка на благоустройство парка Гагарина. «В этом году разработан проект с участием жителей. Активисты до деталей вникали, вносили изменения в проект. К концу июня будут разыграны контракты на благоустройства парка. Надеюсь, жители будут довольны конечным результатом», - рассказал Григорий Стороненков.

Он также добавил, что решать подобные вопросы позволяет не только проект «Городская среда». Есть такой «инструмент» как ТОСы, которые реально помогают решать насущные вопросы. «Хорошо, что становится больше инструментов. Надо не зевать и участвовать», - сказал депутат.