Общество

Итоги пушкинского праздника и планы работы «Михайловского» озвучат в пресс-центре ПЛН

Итоги прошедших Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и планы работы Государственного музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» станут темой пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Насколько пандемия продолжает оказывать влияние на музейную жизнь сегодня? «Коронавирусные» ограничения и запреты – это фактор затрудняющий работу или возможность привлечь дополнительное количество туристов за счет закрытых границ? В каком формате будет проходить областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты»? Насколько сегодня туристам интересно в Пушкинских Горах? На эти и другие вопросы в пресс-центре 10 июня ответит директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Тема пресс-конференции: «Работа пушкинского заповедника в условиях ограничений».

Начало в 10.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.