Общество

Игорь Иванов: Пусть наша Россия обновляется, процветает и улучшается вместе с нами

С Днем России поздравил псковичей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«День России — это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия Декларации о государственном суверенитете России еще в 1990-м году. Это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства, - цитирует его слова пресс-служба облсовпрофа. - Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее не только нашего города, но и всей страны».

От лица Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов пожелал «всем гражданам нашей огромной державы единения духа и много сил, личностного и духовного развития, благополучия, поддержки и большого роста». «Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами! Желаю всем мира и добра, счастья и процветания! С праздником!», – пожелал Игорь Иванов.