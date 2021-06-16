Общество

Коронавирус выявили еще у 53 жителей Псковской области

53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15 июня. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 38 515 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 16 пациентов, всего – 32 922. Скончались 437 человек. Также в регионе провели 752 теста на COVID-19, всего – 400 666.

«Новых очагов не выявлено. Друзья, помните о необходимости следовать всем правилам безопасности, записывайтесь на вакцинацию и берегите себя. Это очень важно», - добавил губернатор.