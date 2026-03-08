 
Общество

Второе заседание философского клуба «Мысль и дело» состоится 13 марта в Пскове

Второе заседание философского клуба «Мысль и дело» при поддержке регионального отделения «Деловой России» состоится 13 марта в 18.00 в креативном пространстве «Лофт», сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении организации.

«Рады анонсировать очередное заседание философского клуба "Мысль и дело". Что это будет? Это свободный дискуссионный клуб, где каждый может высказаться на заранее предложенную философскую тему. Как это будет? Два модератора начинают, ведут, разжигают, поддерживают философский дискурс. Юмористическое шоу "Разгоны" и умные разговоры интересных гостей Николая Солодникова - самые близкие примеры того, как мы хотим это делать. Для кого это будет? Если Вы чувствуете острый интеллектуальный голод, хотите разобраться в сложных вопросах, нуждаетесь в лучшей среде для развития мысли, то это однозначно для вас», - сообщили в «Деловой России».

На втором заседании клуба участники обсудят теорию и практику марксизма.

