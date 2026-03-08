 
О пользе сезонных овощей напомнили псковичам в Роспотребнадзоре

О пользе сезонных овощей весной напомнило псковичам управление Роспотребнадзора по Псковской области.

«С приходом весны на рынках и в магазинах начинают появляться свежие сезонные овощи. Управление Роспотребнадзора по Псковской области подчеркивает важность их потребления для поддержания здоровья и укрепления иммунной системы», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сезонные овощи собираются в период естественного созревания, что обеспечивает их высокое качество и насыщенный вкус. Они богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания иммунной системы после зимнего периода.

Весной особенно актуальны овощи, богатые витаминами C, A и E, а также клетчаткой. Например:

  • редис – улучшает пищеварение и помогает очищать организм;
  • шпинат – богат антиоксидантами и способствует укреплению иммунитета;
  • морковь – источник бета-каротина, полезного для зрения и кожи.
  • лук, чеснок, редька – являются натуральными противовирусными средствами.

«При покупке обращайте внимание на внешний вид овощей: они должны быть без повреждений, пятен и признаков гнили. Храните свежие овощи в холодильнике или в прохладном месте, чтобы продлить их срок годности. Приготовление блюд из сезонных овощей позволяет сохранить максимум полезных веществ. Отдавайте предпочтение легким способам: варке, запеканию или приготовлению на пару», - посоветовали в Роспотребназоре

