Общество

Наталья Федорова о своем отчете, нацпроектах и сбывшихся мечтах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Беседка» с участием главы Псковского района Натальей Федоровой.

17 июня состоялась очередная сессия Собрания депутатов Псковского района, на которой депутаты утвердили отчет главы муниципалитета о деятельности за 2020 год. Какие ключевые моменты Наталья Федорова отметила в своем отчете? Каковы успехи района в реализации национальных проектов? Как проходит в Псковском районе новый аграрный сезон? Подробнее об этом и многом другом с гостей студии побеседовала ведущая Любовь Кузнецова.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, на сессии районного собрания Вы представили отчет о деятельности администрации за прошлый год. Какие ключевые моменты вы в нем отметили: год был осложнен пандемией. Не ошибусь, если скажу, что работать пришлось в экстраординарных условиях и соответствующем темпе?

Наталья Федорова: Сессия состоялась 17 июня, отчет утвержден. Мы с депутатами работаем во взаимодействии, стараемся слышать и понимать друг друга, поэтому положительный эффект усиливается. Но год был действительно непростой, приходилось перестраиваться на ходу. Это были неординарные решения, совершенно другие условия, но, несмотря на все сложности того периода, мы достойно прошли этот год и справились с испытаниями. Работа администрации не прекращалась ни на день, и темпы были такими же, как и прежде, а может даже и выше. Мы построили детский сад в Неелово на 270 мест и в конце года ввели его в эксплуатацию, отремонтировали Родинский дом культуры и тоже открыли его в преддверии Нового года онлайн. Мы нашли новые формы работы и в культуре, и в образовании, и результаты, думаю, очень даже неплохие, и депутаты это на сессии отмечали.

Любовь Кузнецова: Экстраординарные решения и особый темп работы были мотивированы тем, что после 16 марта 2020 года для всех наступил непривычный локдаун, жизнь остановилась в большинстве сфер жизнедеятельности. Скажите, каким образом вы выстраивали работу со своими подчиненными в такой непредсказуемой атмосфере, чтобы работать и эффективно, и безопасно для сотрудников?

Наталья Федорова: Действительно, решения приходилось принимать нетрадиционные, нестандартные. С первых дней пандемии в Псковском районе был создан оперативный штаб, где мы взаимодействовали со всеми структурами, чтоб понимать ситуацию и оперативно принимать решения. За этот период мы узнали, какие меры наиболее действенные, и у нас уже нет опасений, что работа будет остановлена.

Любовь Кузнецова: То есть у вас в любой ситуации есть и план А, и план Б.

Наталья Федорова: Да, но в разных сферах деятельности приходилось искать новые решения и новые формы работы. Культура, например. Это ж был нонсенс — после массовых мероприятий столкнуться с такими жесткими ограничениями, когда нельзя ничего. Поэтому перешли в онлайн, в соцсети. В то же время для всех, в том числе для сферы образования, это был период осмысления, поиска нового, период повышения квалификации и эффективного использования возможностей. За это время творческие коллективы могли обновить репертуар, найти новых участников и зрителей. Этот период не прошел впустую. Где-то это дало переворот с сознании. Поэтому, с одной стороны, ограничения ударили по всем сферам, а с другой - позволили пересмотреть подходы к работе.

Любовь Кузнецова: Одним из основных маркеров работы властей (региональных и местных) является исполнение национальных проектов. Итоги прошлого года и работа в этом году: ключевые объекты, сроки, проблемы? Ряд проектов вы уже назвали, в том числе детский сад в Неелово. Что ее назовете?

Наталья Федорова: Ключевое — это, конечно, дороги. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» у нас стопроцентное исполнение. Этот проект продолжается и в этом году, и здесь надо отметить слаженную работу нашего дорожного комитета и глав сельских поселений. Стопроцентное освоение у нас и по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы велись своевременно и достаточно качественно. Этот проект продолжается и в этом году. Такие проекты помогают значительно улучшить и состояние дорог, и благоустройство населенных пунктов. По образованию в этом году масштабного строительства нет, но в пяти школах откроются «Точки роста», поэтому там предстоит ремонт. Продолжится проект «Цифровая образовательная среда». И здесь тоже есть, над чем проработать. На ремонт помещений будут использованы средства местного бюджета, а на оборудование - регионального. Продолжается проект «Спорт - норма жизни». В прошлом году у нас была открыта площадка ГТО вблизи стремуткинской школы, которая используется и школьниками, и взрослым населением для занятий спортом. А в этом году началось строительство ФОКОТа возле писковской школы. Этот объект тоже смогут посещать все желающие. К большому счастью, завершено строительство пришкольной спортивной площадки у моглинской школы. Этот проект реализован совместно с «Газпромом». Мы очень благодарны за это Михаилу Юрьевичу, потому что с момента идеи и до окончания реализации прошло меньше года. На прошлой неделе состоялась приемка площадки. Для меня как для выпускницы Моглинской школы видеть это современное спортивное сооружение - большая радость, особенно если учесть, что пришкольная территория там не менялась лет 30. Все очень благодарны Михаилу Юрьевичу и представителям «Газпрома».

Любовь Кузнецова: Что представляет из себя эта спортивная площадка?

Наталья Федорова: Проектно-сметная документация разрабатывалась с учетом привязки территории и пожеланий школы. Площадка представляет собой футбольное поле с покрытием и воротами, отдельно баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, небольшие трибуны, яма для прыжков.

Любовь Кузнецова: Здорово, надеюсь, такого рода взаимодействие, социальное партнерство будет развиваться и дальше. Нельзя не коснуться программы «Формирование комфортной городской среды». Вы уже сказали, что она отвечает на запросы населения на благоустройство, на более комфортные и современные условия жизни вблизи мест проживания жителей. Что по этому году? Каковы результаты голосования, проведенного в конце мая с заделом на следующий год? За какие объекты голосовали люди?

Наталья Федорова: Голосование проходило впервые, поначалу не очень активно, но затем активность населения возросла. Интересовались нашими территориями не только жители района, но и город Псков и даже другие регионы. Надо сказать, все территории, которые были представлены на голосование, значимы. Каждая по-своему. Какие-то значимы в масштабах населенного пункта, как, например, огромная дворовая территория между домами в Тямше. А какие-то объекты значимы для всего региона — например, территория у памятника «Купол» в Черехе. Поэтому, пользуясь возможностями эфира, хочу поблагодарить всех, кто проявил свою активность в период голосования за объекты благоустройства. В итоге на первом месте - благоустройство улицы Никольской. Территория большая, не ухоженная, ее необходимо привести в порядок. На втором месте оказалась территория в деревне Тямша, о которой я упоминала. Надо сделать ее более комфортной и современной. На третьем месте - общественная территория у памятника погибшим десантникам. Это рейтинговое голосование дает возможность жителям самим выбрать, что надо благоустроить в первую очередь, и их решение совпало с нашим мнением. Но это будет в следующем году, а в этом у нас реализуется масштабный проект по благоустройству территории у памятника Александру Невскому. Проект тоже для нас очень значимый, поскольку много лет никаких масштабных работ там не велось. Там произведена замена асфальтового покрытия с разметкой на парковке, увеличение зеленых зон. Будут установлены скамейки, урны, несколько крытых площадок. На второй площадке, которая ведет к самому памятнику, асфальт будет заменен на брусчатку, устроены пешеходные дорожки. Будет более удобная близкая зона для размещения модульных туалетов. Строительные работы практически завершены, а работы по озеленению, установке малых архитектурных форм и туалетов завершат частично к концу июня, а остальное - в июле.

Помимо этого ведутся работы в населенных пунктах. В Неелово идет обустройство парковки, зоны отдыха. В этом году в центре деревни будет установлен еще и модульный ФАП. В Тямше запланировано обустройство тротуаров вдоль региональной трассы, в Писковичах - обустройство тротуарной зоны. Работы масштабные, освоение хорошее. Пока все работы идут в графике. Надеюсь, так и будет, и все объекты будут сданы вовремя.

Любовь Кузнецова: В апреле по инициативе партии «Единая Россия» началось переформатирование программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе с акцентом на исторические поселения и дворовые территории. Наш регион получит дополнительно 200 млн рублей. Всего же, по словам губернатора Михаила Ведерникова, в регионе обновления требуют 70% дворов. Думаю, вы тоже подтвердите, насколько это актуально для жителей многоквартирных домов.

Наталья Федорова: Тема действительно актуальная, потому что за время реализации этого проект дворы делались, но точечно. Поэтому дополнительному финансированию мы очень рады, заранее отработали этот вопрос. Может, 6 млн для такого района, как наш, маловата, но это позволит увеличить число отремонтированных дворов и привести их в соответствие с нормами и пожеланиями жителей.

Любовь Кузнецова: Из инстаграм-аккаунта Псковского района узнала, что в этом сезоне на мероприятиях задействованы передвижные автоклубы, которые поступили и продолжат поступать в область по нацпроекту «Культура». Насколько они востребованы, плюсы и минусы автоклубов?

Наталья Федорова: У нас в районе один центр культуры, включающий 23 структурных подразделения, и 624 населенных пункта, поэтому значение автоклуба трудно переоценить. Это выездные мероприятия, которые позволят жителям больше узнать о жизни в районе, посмотреть на самодеятельность, встретиться с представителями власти и даже провакцинироваться. Мы наметили для себя такой план работы автоклуба — выезды в населенные пункты, где нет домов культуры, но есть потребность в организации культурной деятельности. Это называется «мечты сбываются». Это доступность услуг культуры, возобновление хорошо забытого старого — это сродни агитбригадам, но с новым смысловым содержанием. Это замечательный проект и мы рады, что у нас есть автоклуб.

Любовь Кузнецова: Хочу вернуться к упомянутой вами теме социального партнерства. О строительстве пришкольного стадиона совместно с «Газпромом» вы уже рассказали. Однако также у Псковского района сложились хорошие партнерские отношения с заводом «Титан-Полимер», с «Почтой России»…Расскажите, что сделано и что еще планируете?

Наталья Федорова: Помощь наших социальных партнеров достойна высокой оценки. С заводом «Титан-Полимер» мы начали работать еще в прошлом году. Масштабы сотрудничества нарастают, и уже есть первые результаты. В этом году в деревне Тямша за счет спонсорской помощи завода проводятся два крупных ремонта: подходит к концу ремонт дома культуры и начинается ремонт ФАПа. Это тоже большой проект и значительные вложения. Для местных жителей это реальное подтверждение слов делом. На территории Середкинской волости в прошлом году появилось новое предприятие по лесопереработке - «ОСКО-Инвест», благодаря чему произошли большие изменения в плане социального партнерства. Модульное здание почты возникло только благодаря этой новой компании. С ее помощью реализуются и другие социальные проекты - ремонт воинских захоронений, небольшие проекты по оказанию социальной помощи. Надо отметить, что это направление востребовано и актуально. Мы благодарим партнеров. Это существенная помощь.

Любовь Кузнецова: И, как я вижу, это не разовые акции, а именно долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество на конкретной территории.

Наталья Федорова: Абсолютно верно, это долгосрочное планирование. Работы предстоит еще много, но это действительно система.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, Псковский район принял участие в акции «Посади лес». Интересный экологический проект, высажены тысячи деревьев. Вы были в числе участников.

Наталья Федорова: Да, проект интересный, и для молодежи это как раз повод не только порассуждать об экологии, но и что-то сделать своими руками, а потом гордиться тем, сколько я деревьев посадил. Активное участие в акции приняли москвинская школа, тямшанская гимназия. Было посажено около 40 тысяч саженцев, наибольшее количество - в Краснопрудской волости. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в этой акции. А это и студенты, и волонтеры, и школьники, и депутаты, и просто неравнодушные жители. Всем миром реализовали такой хороший проект, который, кстати, инициировал Михаил Ведерников. Я благодарна главам волостей. Краснопрудская, Торошинская, Карамышевская, Писковичская волости — везде посажено много деревьев. Это хвойники, за ними потребуется уход, но и эти вопросы мы тоже уже решаем, поэтому надеюсь, скоро в Псковском районе появятся новые леса.

Любовь Кузнецова: Я почему про эту акцию вспомнила? Не так давно говорилось о «зеленом поясе» вокруг Пскова. Мы, жители столицы региона, должны понимать, что, благодаря подобного рода акциям «зеленый пояс» разрастается. Для нас это важно, потому что количество автомобилей в Пскове растет с каждым годом, и посаженные молодые елочки будут компенсировать эту загазованность. Это важно... Двигаясь к завершению эфира, несколько вопросов, связанных с вашим отчетом за год. Звучит такая точка зрения, что сама форма отчета на сессии Собрания – это некий протокольный формат, который себя изживает. Дескать, произносятся очевидные вещи. Как правило острых и полемичных вопросов не задается. Это так? И не пора ли уйти от этой формы, на ваш взгляд? Тем более, современные средства коммуникации (соцсети) позволяют вам отчитываться в режиме онлайн, а людям видеть, что и как делается или не делается.

Наталья Федорова: На мой взгляд, не всегда надо ломать все традиционное. Использовать дополнительные формы, может, и нужно — все-таки, как показывает практика, не все жители хорошо осведомлены о работе властей района, у разных возрастных групп разные источники информации. Но традиционную форму отчета главы района - на сессии районного Собрания - я бы отметать не стала. Это не формальность, не протокольное мероприятие, а большая ответственность перед жителями, перед депутатами, которые представляют их интересы, и хороша форма работы, потому что в ходе подготовки к отчету происходит важный анализ, отработка с каждой фракцией проблемных вопросов и выстраивание работы на перспективу. Депутатами выдвигаются какие-то инициативы. Мы понимаем, куда двигаться дальше, то есть это очередной шаг планирования. У нас, в Псковском районе, обсуждение отчета - достаточно серьезная, эмоциональная, бурная процедура. Перед отчетом прошли встречи со всеми фракциями, я получила обратную связь, и есть моменты, на которые следует обратить внимание. Поэтому считаю, что эта форма работы приемлема и должна иметь продолжение.