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Общество

Около 200 бюджетных мест для программистов будет в Пскове в этом году

24.06.2021 19:22|ПсковКомментариев: 0

Где псковские выпускники могут получить образование в сфере информационных технологий и каков уровень молодых специалистов по этому направлению рассказали ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев и заместитель директора Псковского политехнического колледжа Валерия Морозова во время онлайн-брифинга «Востребованность ИТ-специальностей».

В Псковском государственном университете идет набор на программы высшего и среднего специального образования. Студенты университета могут выбрать одну из четырех специальностей - математика и компьютерные науки, прикладная информатика, информатика и вычислительная техника, а также информационные системы и технологии, рассказал Дмитрий Лобарев.

«В сумме по этим направлениям в этом году у нас будет 145 бюджетных мест. Это больше, чем в прошлом году и, судя по динамике, в следующем это количество будет так же высоко. Кроме того, на программах магистратуры для продолжения образования молодых специалистов у нас открыто 16 бюджетных мест. Есть возможность обучения и в аспирантуре», - добавил представитель университета.

В будущем учебном году студентов ожидает сокращение количества часов аудиторной работы для расширения практических возможностей. Преподают у студентов как профессора и доценты из университета, так и работодатели, которые могут принимать участие формировании рабочей программы, присутствовать на защите и приглашать студентов к сотрудничеству на практиках. 

Стать участником конкурсного отбора на бюджетное место можно до 27 июля включительно. На платную основу заявления принимаются до конца августа. Кроме того представитель приемной комиссии напомнил о возможности взять целевое направление на обучение у государственной организации. Участие в конкурсе ведется на основе баллов единого государственного экзамена.

Кроме того, псковичи могут получить среднее профессиональное образование в сфере ИТ. Для этого Псковский политехнический колледж реализует 3 программы - информационные системы и программирование, сетевые системы администрирования и графический дизайн. Колледж предоставляет более 40 мест по указанным направлениям. Подать заявление все желающие обучаться могут до 13 августа.

«Конкурс у нас всегда большой - 3-4 человека на место», - подчеркнула заместитель директора Псковского политехнического колледжа Валерия Морозова.

Она подчеркнула, что в колледже преподают профессионалы своего дела. Более того, учебное заведение уже несколько лет выступает площадкой для проведения соревнования «WorldSkills», что позволяет развиваться и студентам, и преподавателям. 

Несмотря на то, что прием в колледж ведется не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу аттестата, не стоит думать, что стать студентом не составит труда, отметила Валерия Морозова. 

«Средний балл наших абитуриентов обычно стоит на уровне 4,75. Нижний порог в том году был 4,2. Отсев студентов в процессе обучения обычно небольшой, и группы доходят до выпуска почти в полном составе. Однако важно, чтобы и выпускники школ, и родители понимали, что компьютер - это не развлечение, а серьезный труд», - подчеркнула представитель Псковского политехнического колледжа.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #образование #технологии #информационные технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
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