Общество

100 команд примут участие во втором этапе программы для школьников SberZ

Начался второй этап федеральной акселерационной программы для школьников SberZ от Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По итогам экспертного отбора из 14,5 тысячи заявок было выбрано более 300 учеников 8-11-х классов, которые объединились в 100 команд. В течение 10 недель они будут изучать азы предпринимательства и под присмотром опытных наставников запустят собственный стартап.

В рамках первого этапа все участники прошли 12 образовательных онлайн-модулей, состоящих из лекций и практических заданий в области генерации идей, определения своего целевого клиента, его потребностей и емкости рынка, разработки и вывода инновационного продукта на рынок. Кроме того, участники должны были представить свою идею на конкурсе проектов и объединиться в проектные команды вокруг своих стартапов.

В итоге школьники смогли предложить более 460 проектов в различных индустриях — от сельского хозяйства до образования, ритейла и здравоохранения. Большинство команд используют в своих проектах технологии блокчейн, AI, смарт-контракты, дронов, роботов и AR/VR.

В 2021 году на участие в акселераторе претендовали 14,5 тысяч школьников из 85 регионов России. Во второй этап прошли ученики из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежской и Ростовской областей, Татарстана, Удмуртии, Ставропольского края и других.

На втором этапе, который продлится 10 недель, будут организованы как онлайн-, так и офлайн-занятия. Каждая команда получит персонального наставника — трекера, специализирующегося на создании и быстром развитии стартапов. Результатом их совместной работы станут действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта). Лучшие проекты также получат в менторы фаундеров проектов — выпускников Сбер500, совместного международного акселератора Сбера и 500 Startups для технологических seed-стартапов.

В сентябре 2021 года финалисты акселератора смогут представить свой проект на демодне топ-менеджменту Сбера, компаниям-партнерам, инвесторам и бизнес-ангелам, получить первые инвестиции, ценные подарки, а также преференции при поступлении в вузы.

По итогам первого этапа выбрали по-настоящему сильные команды с неординарными проектами. Примечательно, что большинство из них предложило проекты, связанные с новыми технологиями, а не традиционный бизнес, вроде очередного кафе. Дети очень хорошо чувствуют тренды, и именно в том, чтобы поддержать их задумки и помочь реализовать их потенциал визионеров, — основная цель SberZ, отметила управляющий директор SberX, руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей.