Общество

Экспедиционный полевой лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле

Экспедиционный полевой молодежно-патриотический лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле. Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Себежское местное отделение Русского географического общества и поисковый отряд “Забытый батальон” объявляют о наличии дополнительной возможности для молодых и активных парней и девушек принять участие в деятельности экспедиционного полевого молодежно-патриотического лагеря “Форпост”, расположенного на территории военно-мемориального комплекса “Себежский укрепрайон», - отметил он.

Программа пребывания в лагере включает в себя:

работу по обустройству территории бывшего оборонительного рубежа Себежского укрепленного района и местности вокруг сохранившихся долговременных фортификационных сооружений;

экспедиционную подготовку;

ориентирование и метеорологию;

полевую кулинарию;

занятия в полевой киношколе;

создание собственных видеосюжетов и их демонстрация в полевом кинозале;

знакомство с неизвестными страницами истории Отечества.

Смена в экспедиционном лагере будет работать с 10 по 20 июля.