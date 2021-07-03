Экспедиционный полевой лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле

Экспедиционный полевой молодежно-патриотический лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле. Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Себежское местное отделение Русского географического общества и поисковый отряд “Забытый батальон” объявляют о наличии дополнительной возможности для молодых и активных парней и девушек принять участие в деятельности экспедиционного полевого молодежно-патриотического лагеря “Форпост”, расположенного на территории военно-мемориального комплекса “Себежский укрепрайон», - отметил он.
Программа пребывания в лагере включает в себя:
Смена в экспедиционном лагере будет работать с 10 по 20 июля.