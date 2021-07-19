В Псковскую область не вернется 30-градусная жара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Ожидается, что теперь температура будут в интервале от +24.. до +28°C. «После 28 июля возможны кратковременные дожди. Похолодания пока не видно. Но +24...28°C для этого времени года — очень хорошо», - отметила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воды была до +27°C и постепенно будет снижаться, добавила Тала Нещадимова.