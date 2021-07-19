Общество

В Псковскую область не вернется 30-градусная жара

В Псковскую область не вернется 30-градусная жара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Жаркие дни, которые были, по прогнозам, уже не вернутся. Максимальные температуры в ближайшие 3-4 дня будут такими же — до +25°C. Будет дуть северо-западный ветер. Но постепенно воздушная масса будет прогреваться, 23-24 июля температуры опять могут достигать максимальных +25...28°C . Затем, после 28 июля, температура опять начнет плавно снижаться», - рассказала Тала Нещадимова.

Ожидается, что теперь температура будут в интервале от +24.. до +28°C. «После 28 июля возможны кратковременные дожди. Похолодания пока не видно. Но +24...28°C для этого времени года — очень хорошо», - отметила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воды была до +27°C и постепенно будет снижаться, добавила Тала Нещадимова.