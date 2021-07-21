Общество

Дикие кабаны разносят вирус АЧС в Псковской области

Дикие кабаны тоже разносят вирус африканской чумы свиней. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Фото: pexels.com

«У нас уже есть случаи, подтверждающие, что дикие кабаны тоже разносят вирус. Животные заболевают, какие-то особи остаются живыми и переносят вирус, мигрируя с территории на территорию», - пояснила Вера Баданина. По ее словам, вирус АЧС, который пришел на территорию Псковской области в 2014 году, скорее всего, был принесен именно дикими кабанами.

Она также отметила, что вирус АЧС крайне заразен. «Наукой доказано, если муха посидела на инфицированном материале, а после села на роговицу глаза домашнего поросенка, мы будем говорить о том, что это открытый очаг, там 100% будет заболевание», - рассказала Вера Баданина.

В ходе разговора руководитель профильного комитета опровергла слухи о том, что диких животных якобы заражают специально, выбрасывая брикеты с вирусом с вертолета. По ее словам, в лесном массиве региона действительно два раза в год раскладывают брикеты, но с целью профилактики и борьбы с заболеванием диких енотов, лис, барсуков и других животных бешенством.