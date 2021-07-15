Общество

Псковский губернатор: Распространение АЧС может привести к убыткам в сотни миллионов рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, где рассмотрена эпизоотическая ситуация в регионе по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Смотрите также Африканская чума свиней привела к режиму ЧС в ряде муниципалитетов Псковской области

«Для нашего региона АЧС — это очень серьезная угроза. Псковская область входит в пятерку субъектов РФ, где зафиксировано наибольшее поголовье свиней, и бесконтрольное распространение вируса может привести к убыткам в сотни миллионов рублей. С начала текущего месяца эпизоотическая ситуация по АЧС быстро ухудшается», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что 5 июля выявлен первый очаг среди популяции диких кабанов. Буквально в течение нескольких дней заболевание выявили также в ЛПХ Порховского, Стругокрасненского, Псковского и Дновского районов. Также крупным очагом АЧС признана производственная площадка «Шелонский», где 36 тыс. свиней подлежат уничтожению. Процесс уже начался, организована работа в две смены по 12 часов в сутки.

Новые очаги продолжают выявляться. Исходя из этого, в ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней. Реализуется комплекс мер по противодействию заболеванию.

Отдельно глава региона остановился на возможных первопричинах сложившейся эпизоотической ситуации. Прежде всего, в ряде закрепленных за юрлицами и ИП охотничьих угодий значительно превышены максимально допустимые величины популяции кабанов. Эту вопрос необходимо решить оперативно, в кратчайшие сроки, заметил Михаил Ведерников. «Дикие животные - естественный резервуар многих опасных заболеваний, и текущая вспышка АЧС во многом связана с лесными популяциями», - подчеркнул он.

Вторым фактором, который, по мнению губернатора, требует дополнительной проработки - это многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания животных. Глава региона отметил, что нельзя ограничиваться только административными мерами воздействия, должна быть развернута информационная кампания для тех, кто занимается свиноводством.

Глава региона напомнил о вопиющих случаях, когда нарушители из Порховского района просто выбрасывали инфицированные трупы свиней у дорог, способствуя дальнейшему распространению АЧС. «Такие попытки скрыть заболевание приводят к еще большим экономическим потерям для всего региона, и с ними нужно бороться комплексно и жестко», - заявил Михаил Ведерников.

О мерах, предпринимаемых по предотвращению распространения АЧС по территории региона, доложила председатель комитета по ветеринарии области Вера Баданина. Она детально проинформировала о работе, проведенной на каждом из выявленных эпизоотических очагов. Вера Баданина попросила оказать поддержку в приобретении дополнительных дезинфицирующих средств, необходимых для проведения мероприятий по обеззараживанию территорий. Губернатор отметил, что необходимая помощь будет оказана.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов доложил о работе по мониторингу эпизоотической ситуации, мерах по контролю за популяцией дикого кабана. В Псковской области в этом году отмечается резкий скачок численности животного. Превышение плотности отмечено по 16 муниципальным образованиям. В настоящее время уже выдано свыше 3 тыс. разрешений для регулирования численности.

Глава региона подчеркнул, что работа по контролированию популяции ведется недостаточно активно и предпринятые усилия не дают необходимого снижения численности дикого кабана в среде обитания. Он поручил проработать дополнительные меры по регулированию его численности. Также Михаил Ведерников отметил, что лично проведет совещание с руководством охотхозяйств, чтобы комплексно обсудить организацию работы по данному направлению.