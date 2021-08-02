Общество

В Новосокольниках сирота получил жилье после вмешательства прокуратуры

Сирота из Новосокольнического района обратился в местную прокуратуру с заявлением о нарушении его жилищных прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация Новосокольников не обеспечила сироту благоустроенным жильем. Для восстановления его жилищных прав прокурор направил иск в суд, который удовлетворил требования в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено, и житель Новосокольников получил благоустроенную квартиру.