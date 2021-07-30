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ЖКХ

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за дождей

02.08.2021 12:54|ПсковКомментариев: 0

Филиалы «Россети Северо-Запад» в Псковской и Новгородской областях работают в режиме повышенной готовности, поскольку на регионы надвигаются мощные ливни, грозы и штормовой ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале сетевой компании.

Фото: «Россети Северо-Запад»

211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»  8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Теги: #Россети #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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