Общество

Ливень ожидается сегодня в Псковской области

Очень сильный дождь ожидается во второй половине дня и вечером в Псковской области сегодня, 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Фото: pixabay.com

Рекомендации для населения при сильном дожде:

при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;

если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей:

заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.