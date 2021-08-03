ЖКХ

Почти 180 населенных пунктов в Псковской области остались без электроэнергии из-за непогоды

Почти 180 населенных пунктов остались без электроэнергии в Псковской области из-за непогоды 2 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Вчера непогода оставила без света почти 180 населенных пунктов. Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. Местами был такой сильный ветер, что срывал крыши с домов», - рассказал глава региона.

Ночью работа по восстановлению электроснабжения приостановилась, потому что в темноте в лесу работать невозможно, отметил губернатор. По его словам, это и днем после ливня непростая задача.

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«Но с раннего утра энергетики снова взялись за ликвидацию последствий прохождения циклона, и сейчас осталось уже 120 населенных пунктов без электроснабжения», - сообщил Михаил Ведерников.

«Россети Северо-Запад» находятся в режиме повышенной готовности. «Оставшиеся работы будут проведены максимально оперативно. Со вчерашнего дня мы непрерывно оказываем в этом полное содействие», - добавил глава региона.