В ОНФ предложили передавать таможенный конфискат малоимущим

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или невостребованы на торгах в течение определенного периода. Об этом говорится в письме ОНФ на имя главы Росимущества Вадима Яковенко, пишет газета «Известия».
Как отметили общественники, ценные товары уничтожаются партиями, в то время как малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом, и никакого реального предложения человек не получает.
В связи с этим в ОНФ предложили изменить правила и передавать такие товары благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров.
При этом уточняется, что в данном случае речь идет о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными.
Как заметила начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто, нуждающиеся просят помочь самым необходимым. В частности, речь идет об одежде, еде, обуви и детских уходовых средствах.
Вместе с тем в ОНФ Росимуществу также предложили подумать о передаче товаров, которые не были реализованы в ходе торгов в течение определенного времени, то есть остались невостребованными со стороны коммерческих структур.