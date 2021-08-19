Общество

Более 800 тонн креветок «приплыли» в Псковскую область

С начала года более 800 тонн гренландских креветок «приплыли» в Псковскую область через пункты пропуска, расположенные на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2021 года должностные лица управления в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» проконтролировали ввоз 837,5 тонн креветок. Импортные партии морепродуктов, произведенных в Гренландии, следовали автомобильным транспортом в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы управления установили, что ветеринарные сертификаты гарантируют выполнение ветеринарно-санитарных требований страны-импортера.