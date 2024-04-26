Общество

Работающим россиянам хотят разрешить отдавать пенсионные баллы родителям

Россиянам, которые уже начали работать, хотят разрешить отдавать пенсионные баллы своим родителям, чтобы повысить их уровень благосостояния. Такой законопроект с поправками в закон о «О страховых пенсиях» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В документе депутаты объясняют, что он разработан с целью дать возможность увеличить страховую пенсию.

«Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют 15 и более лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В рамках данных условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что сегодня средний размер страховых пенсий по старости не успевает за ростом цен на большинство видов товаров, а также услуги ЖКХ. Согласно данным Минтруда, средний размер пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 рублей. В пояснительной записке говорится: сегодня есть регионы с более высокими пенсиями, но, в целом, во многих субъектах эти выплаты близки к прожиточному минимуму.

В связи с этим депутаты указывают на невозможность удовлетворения пенсионерами своих базовых потребностей и предлагают разрешить детям направлять свои пенсионные баллы родителям в размере не более 2 за каждый год, пишут «Известия».

«Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения, рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц», — объясняют авторы инициативы в документе.