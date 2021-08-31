Общество

Кот в сапогах посетил псковский «Центр лечебной педагогики»

Сотрудники АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» совместно с коллегами из УКОН УМВД России по Псковской области посетили ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться».

В ходе посещения учреждения детям, которые в этом году поступили в подготовительный класс школьного отделения полезные подарки – канцелярские принадлежности и рюкзаки.

Кроме того, гости праздника вместе с выпускниками и первоклассниками собрали для классных руководителей праздничные букеты.

Для создания праздничного настроения сотрудники АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» привели с собой кота в сапогах, которые помогал детям собрать букеты для классных руководителей.

Мероприятие проведено при поддержке Псковского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд».