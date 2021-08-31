Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем обогреватель
Доступная медпомощь
памятка - собираем ребенка в школу
За отмену пенсионной реформы
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
Новый язык с ноля
собираемся в лес
праздники и свадьбы после бала
концерт Артура Руденко
Телефон прямого эфира 56-73-72
на выборы - с Народной программой
Нацпроекты стирают границы
конкурс - застройка Четырех углов
Предупреждают Только раз
наши в Афганистане
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 01.09.2021 21:410 23 звонка получили псковские приставы во время «горячей линии» 01.09.2021 21:230 Более 30 единиц оружия изъяли в Псковской области 01.09.2021 21:010 Псковские общественники проверили работу городских отделов полиции 01.09.2021 20:540 Кот в сапогах посетил псковский «Центр лечебной педагогики» 01.09.2021 20:157 Отстранение непривитых сотрудников при выполнении организацией показателей вакцинации неправомерно
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021 12:3220 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 25.08.2021 19:244 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кот в сапогах посетил псковский «Центр лечебной педагогики»

01.09.2021 20:54|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» совместно с коллегами из УКОН УМВД России по Псковской области посетили ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться».

В ходе посещения учреждения детям, которые в этом году поступили в подготовительный класс школьного отделения полезные подарки – канцелярские принадлежности и рюкзаки.

 

Кроме того, гости праздника вместе с выпускниками и первоклассниками собрали для классных руководителей праздничные букеты.

Для создания праздничного настроения сотрудники АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» привели с собой кота в сапогах, которые помогал детям собрать букеты для классных руководителей.

Мероприятие проведено при поддержке Псковского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 142 человека
01.09.2021, 21:410 23 звонка получили псковские приставы во время «горячей линии» 01.09.2021, 21:230 Более 30 единиц оружия изъяли в Псковской области 01.09.2021, 21:083 Директор увидела в замечании школьника Путину «присущую молодым наглость» 01.09.2021, 21:010 Псковские общественники проверили работу городских отделов полиции
01.09.2021, 20:540 Кот в сапогах посетил псковский «Центр лечебной педагогики» 01.09.2021, 20:430 Пикап перевернулся в Опочецком районе, пострадали двое 01.09.2021, 20:157 Отстранение непривитых сотрудников при выполнении организацией показателей вакцинации неправомерно 01.09.2021, 20:010 В школе Краснодара сформировали 1 «Ы» и 1 «Я» классы
01.09.2021, 19:392 ФОКОТ появится у школы №20 на улице Текстильной 01.09.2021, 19:270 В Псковской области экипажи вертолетов Ми-8 произвели высадку более 200 десантников «по-штурмовому» 01.09.2021, 19:000 Новобранцы Академии ФСИН в Пскове отметили День знаний 01.09.2021, 18:4511 «Псковпассажиравтотранс» ощущает острую нехватку водителей и кондукторов
01.09.2021, 18:231 4 километра береговой линии очистили от мусора за август в Псковской области 01.09.2021, 18:112 Около 12 км нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области 01.09.2021, 18:001 Более 200 первоклассников принял псковский лицей №10 01.09.2021, 17:500 Безработные псковичи могут бесплатно получить новую профессию
01.09.2021, 17:381 В Псковской области откроется центр общественного наблюдения за выборами 01.09.2021, 17:320 Псковская Росгвардия и Российское военно-историческое общество подписали соглашение 01.09.2021, 17:300 Вопросы безопасности на сентябрьских выборах обсудили в Псковской области 01.09.2021, 17:260 Житель Псковской области заплатил около 400 тысяч рублей долга благодаря приставам
01.09.2021, 17:080 Бесплатную детскую СберКарту запустили в День знаний 01.09.2021, 17:020 Псковские первоклассники могут бесплатно посетить аквапарк 01.09.2021, 16:530 В старейшей школе Великих Лук ученики зажгли символический факел знаний 01.09.2021, 16:452 Кандидаты в депутаты поспорили о корнях проблем Псковской области
01.09.2021, 16:380 День знаний отметили в Писковской средней школе 01.09.2021, 16:240 Более 150 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса 01.09.2021, 16:2013 Андрей Турчак: Мы вместе работаем ради благополучия наших граждан 01.09.2021, 16:141 В России появился новый дорожный знак
01.09.2021, 16:060 «Сферум» запускает онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 01.09.2021, 16:020 Александр Котов приял участие в торжественных линейках школ Струг Красных и Плюссы 01.09.2021, 15:451 Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове 01.09.2021, 15:380 Душевный сыр сулугуни от «Прасковьи Молочковой». ЛОНГРИД
01.09.2021, 15:090 Псковских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию 01.09.2021, 14:580 Росгвардейцы и кинологи обеспечили безопасность псковичей на школьных линейках 01.09.2021, 14:470 В Псковской области 2 сентября ожидаются кратковременные дожди 01.09.2021, 14:350 Предвыборные дебаты: как обеспечить развитие региона? ВИДЕО
01.09.2021, 14:200 Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова 01.09.2021, 14:002 Директор «Экопрома» убрал контейнеры с проезжей части в Печорах 01.09.2021, 13:502 Гдовичи попросили Антона Минакова помочь в решении проблем с рыбным промыслом 01.09.2021, 13:470 В Пыталовском районе мужчина получил штраф за избиение подростка
01.09.2021, 13:430 Елена Полонская поздравила псковских школьников с Днем знаний 01.09.2021, 13:420 Опочецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома 01.09.2021, 13:340 Пропавшего 73-летнего мужчину в Великолукском районе разыскивают добровольцы 01.09.2021, 13:260 МегаФон предложил скидку на связь для псковских студентов
01.09.2021, 13:220 «День знаний с Пушкиным» проходит сегодня в «Михайловском» 01.09.2021, 13:130 Единовременную выплату в Псковской области получат более 200 тысяч пенсионеров 01.09.2021, 13:021 Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове 01.09.2021, 12:560 В СК псковским школьникам пожелали полного побед учебного года
01.09.2021, 12:450 МТС запустила подписку на школьные учебники 01.09.2021, 12:410 Борис Елкин призвал строителей школы на улице Юбилейной соблюдать закон о тишине 01.09.2021, 12:272 Новая разметка появилась на дорогах Псковской области к 1 сентября 01.09.2021, 12:230 Предвыборные дебаты на радио «Эхо Москвы» в Пскове: как обеспечить развитие региона?
01.09.2021, 12:210 Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков 01.09.2021, 12:148 ТИК Пскова усилила информирование избирателей о сентябрьских выборах 01.09.2021, 12:040 В День знаний в школах Пскова прошли торжественные линейки 01.09.2021, 12:000 Юбилейный концерт коллектива «Русские узоры» пройдет в Пскове
01.09.2021, 11:460 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 685 01.09.2021, 11:321 Взрыв произошел на трансформаторной подстанции в Великих Луках 01.09.2021, 11:219 Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах 01.09.2021, 11:080 Осенняя ярмарка Псковского района пройдет 11 сентября
01.09.2021, 10:591 76-я дивизия отмечает 82-ю годовщину со дня образования 01.09.2021, 10:478 Домашних питомцев доведут до предела 01.09.2021, 10:460 «Беседка»: Как сохранить актуальность образовательных программ в псковских вузах? 01.09.2021, 10:330 Пропавшего пенсионера ищут у озера Клеменское в Великолукском районе
01.09.2021, 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне 01.09.2021, 10:070 Псковские профсоюзы поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний 01.09.2021, 09:530 Пять мин и снаряд нашли в Псковской области 01.09.2021, 09:474 Новое пособие для пенсионеров предложили ввести в России
01.09.2021, 09:290 Названа оптимальная температура для борьбы с вирусом 01.09.2021, 09:280 «Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября 01.09.2021, 09:1710 Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу 01.09.2021, 08:480 Интенсивные осадки ожидаются на северо-западе России
01.09.2021, 08:323 Псковские выпускники вузов запрашивают самую низкую зарплату в СЗФО - аналитики 01.09.2021, 08:180 Минстрой заявил о новой методике расчета цены квадратного метра жилья 01.09.2021, 08:010 Весомых успехов в учебе пожелали школьникам власти Великих Лук 01.09.2021, 07:460 Гроза ожидается в отдельных районах Псковской области 1 сентября
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.