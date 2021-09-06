Общество

Псковские спецназовцы показали детям приемы самообороны по видеосвязи

Приемы самообороны показали по видеосвязи псковские спецназовцы детям в рамках акции «Территория безопасности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Более 600 детей разных возрастов из 9 детских загородных оздоровительных лагерей области смогли поучаствовать в профилактических мероприятиях в дистанционном формате.

Для младших отрядов полицейские совместно с волонтерами антинаркотического движения провели «Зарядку со стражем порядка». Сотрудники специального подразделения «Гром» по видеосвязи показали ребятам приемы самообороны, которые ребята повторяли.

Со старшими отрядами провели видеолекции о вреде наркотиков, об ответственности за их распространение.