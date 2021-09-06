Общество

В Совфеде оценили идею вернуться к летнему и зимнему времени

Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева вновь начать переводить стрелки часов в зависимости от сезона. Это, по мнению депутата, позволит России существовать синхронно со всем миром, пишет РИА Новости.

Связав идею Жигарева с «предвыборным пиаром», Рязанский отметил, что в обществе нет единой позиции по этому поводу.

В свою очередь депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что возврат к переходу на зимнее и летнее время приведет к развитию стресса у некоторых граждан. «У нас была два раза сдвижка. И, конечно, такое резкое вхождение в эту тему, как и резкий выход из нее, мне кажется неверными. Сейчас снова возвращаться к этому было бы не совсем верно. Потому что если для меня, например, это благо, так как это более эффективное использование время суток, то для многих сдвижка времени даже на час сопряжена с очень болезненным переходным периодом, особенно когда это касается более раннего подъема — переход на летнее время», — сказал академик.

При этом Онищенко отметил, что в будущем об этом стоит подумать вновь, так как переход на зимнее и летнее время эффективен с точки зрения энергозатрат.