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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщили ПЛН в администрации региона, в аэропорту Пскова главу государства встретил губернатор Михаил Ведерников.

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В ближайшее время президент примет участие в открытии монумента князю Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. Как сообщалось ранее, чин освящения историко-культурного мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На торжественном мероприятии также будут присутствовать инициатор создания памятника, митрополит Псковский и Порховский Тихон, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица.

Отметим, что возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов, архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.