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Политика

«Исторический» визит Путина и политические смыслы

11.09.2021 11:11|ПсковКомментариев: 0

11 сентября в Псковской области ждут Владимира Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сегодня «запланирован насыщенный рабочий день». В первой половине субботы президент встретится в столице с мэром Собяниным, поздравит москвичей с Днем города и вручит государственные награды олимпийцам. А во второй половине дня он отправится на Северо-Запад страны. Поездка в Псковскую область станет уже седьмой за время нахождения Владимира Путина на политическом Олимпе — следует отметить, что этот визит принципиально отличается от всех предшествующих.

 

Прежде большинство приездов Владимира Путина в наш регион были связаны с событиями, находящимися в границах периода его нахождения у власти. Трижды (в 2000, 2013 и 2020 годах) глава государства приезжал, чтобы прежде всего отдать дань памяти десантникам легендарной 6-й роты, геройски погибшим в Аргунском ущелье в 2000 году. В мае 2011-го, за полгода до парламентских выборов, Владимир Путин в статусе премьер-министра встречался в Пскове с местными общественниками — будущими членами Общероссийского народного фронта.

На фото: Владимир Путин в Пскове. 2014 год

В 2014-м глава государства проводил в Пскове выездное заседание президентского совета по культуре и осматривал отреставрированный псковский театр драмы. Приезд в 2018 году не носил публичного характера — Путин приезжал к митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) в Псково-Печерский монастырь.

Сегодняшний визит — иной, он отсылает к событиям седой истории. В рамках празднования 800-летия святого княза Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера, будут открывать мемориальный комплекс — величественный бронзовый памятник высотой с пятиэтажный дом и весом около 50 тонн.

В церемонии примет участие и президент, в соответствии с указом которого в России проходит празднование юбилея Александра Невского. Чин освящения историко-культурного мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл (напомню, что ранее он приезжал в Псковскую область в 2010 и 2014 годах). На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Тихон, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица. Отмечу, что возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов, архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Понятно, что помимо исторической стороны визита, есть здесь важная политическая составляющая. Иначе и быть не может — тем более за неделю до важнейших для Кремля парламентских выборов, открывающих большой электоральный цикл, центральным событием которого представляются президентские выборы 2024 года. Накануне трехдневного голосования любое значимое событие в жизни страны следует рассматривать и с политической точки зрения. Открытие мемориального комплекса в память о государственном деятеле и полководце, положившем начало движению за собирание русских земель и являющемся олицетворением противостояния Западу, - это, конечно же, знаменательное событие. Всё тут весьма созвучно нашему времени — так что появление памятника в условиях противостояния России коллективному Западу представляется логичным.

В целом сегодняшний визит во многом носит символическое значение, в том числе для действующей псковской власти.

Для нее это - знак поддержки за неделю до выборов; а в Псковской области, помимо депутатов Госдумы, 17-19 сентября будут выбирать еще и региональный парламент. Так что приезд президента на финише этой избирательной кампании наверняка будет иметь значение и для партии власти в целом, и для лидера ее списка на выборах в Пскове — действующего губернатора. К слову, так совпало, что приезд президента приходится практически на трехлетие победы Михаила Ведерникова на выборах главы региона — можно сказать, для него это своего рода подарок, если иметь в виду то обстоятельство, что для любого российского руководителя приезд главы государства — это, несомненно, очень значимый позитивный фактор.

На фото: президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Псков, 2020 год

В этом смысле визит будет иметь серьезные политические последствия для команды действующего губернатора. И не случайно еще до приезда российского лидера псковские оппозиционно настроенные блогеры, авторы анонимных политических телеграм-каналов пытались, что называется, навести тень на плетень. Они то заявляли, что президент не приедет по причине якобы негативного отношения к работе местных властей, то шли на попятную и принимались объяснять, что президент-то приедет, но на месте устроит такой разбор полетов, что мало никому не покажется.

Можно ли ждать от этого визита каких-то негативных последствий для региональных руководителей — пресловутых «разборов полетов» и публичных выволочек? Всё, конечно, в этой жизни бывает, но, по моему мнению, это маловероятно. Напротив, фантазии оппозиционных блогеров, их наивные рассуждения и прогнозы выглядят нелепо и свидетельствуют о непонимании такими комментаторами того, как тут, в российской политической системе, всё устроено и как реально работает. Разумеется, открывая грандиозный монумент и проводя публичное мероприятие государственного масштаба, никто не будет интересоваться, образно говоря, «проведением электропроводки» в строящемся социальном городке или качеством воды из-под крана (напомню, что тема водоснабжения псковичей поднималась на недавней прямой линии президента). Обращает на себя внимание и другое — речь о давней псковской традиции: местные оппозиционеры — убежденные критики режима к нему же и апеллируют, прямо по-некрасовски каждый раз перед визитом высокопоставленного лица ждут: вот приедет барин — барин нас рассудит, устроит нагоняй чиновникам, кого-то отругает, кого-то снимет. Так было при всех губернаторах — и, что бы там ни говорили, традиция живет, какие бы изменения не происходили в политической системе.

Так или иначе, сегодняшние события в Псковской области перебивают негативную повестку, вбрасываемую представителями оппозиции. Уже сейчас можно уверенно констатировать тот факт, что приезд Владимира Путина — это несомненный плюс и для Михаила Ведерникова (по информации ПЛН, в рамках визита президента состоится его рабочая встреча с губернатором) и, конечно же, для митрополита Псковского и Порховского Тихона, по инициативе которого, собственно, и возведен монумент у места Ледового побоища.

На фото: Владимир Путин и митрополит Тихон в Псково-Печерском монастыре. 2018 год

Корреспонденты Псковской Ленты Новостей сегодня будут находиться на месте событий в Гдовском районе. Всё самое интересное и важное вы узнаете из сообщений на сайте ПЛН, в наших группах в социальных сетях и телеграм-канале Псковской Ленты Новостей.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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