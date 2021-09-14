Общество

Псковичи участвуют в кадетской смене «За честь Отчизны» в Белоруссии

Воспитанники псковского центра «Патриот» приняли участие в открытии кадетской смены Союзного государства «За честь Отчизны», которая проходит на базе национального детского центра «Зубренок» в Белоруссии 14 сентября. Об этом сообщается в группе «Юный спасатель Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Юный спасатель Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нашу область представляют 12 обучающихся военно-патриотического клуба "Юный спасатель" центра "Патриот"», – говорится в сообщении.

В смене, которая продлится до 4 октября, участвует более 500 обучающихся кадетских и военно-патриотических классов.