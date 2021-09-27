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Общество

Почти полмиллиона рублей направят на усиление безопасности в школах Пскова

28.09.2021 11:30|ПсковКомментариев: 1

Вопрос об изменениях в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели депутаты в ходе 55-й сессии Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

С докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она отметила, что доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на сумму 341 530,6 тыс. рублей. Часть этих средств будет направлена на усиление мер безопасности в образовательных учреждениях города.

Так, целевые субсидии на приобретение и установку систем видеонаблюдения предоставят средней общеобразовательной школе №24 (26,8 тыс. рублей), спортивным школам «Лидер» (54,5 тыс. рублей), «Мастер» (220 тыс. рублей) и «НИКА» (150 тыс. рублей). Спортивная школа «Бригантина» получит на приобретение и установку металлодетекторов 17,2 тыс. рублей, одному из филиалов Псковского городского молодежного центра выделят 27,2 тыс. рублей на ремонт системы видеонаблюдения.

Кроме того, 2,5 млн рублей дополнительно получит детсад №45 для оснащения нового сада на 120 мест. На создание скейт-парка предлагается выделить более 3 млн рублей, на строительство многоквартирного жилого дома в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда - почти 58 млн рублей, на содержание дорог - еще около 30 млн рублей.

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» получит на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, 6,5 млн рублей.

Теги: #Гордума #ОМСУ #безопасность #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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