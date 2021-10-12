Общество

Прокуратура выявила санитарные нарушения в бежаницком детсаду

Прокуратура Бежаницкого района выявила санитарные нарушения в детском саду «Светлячок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований санитарных правил 2.4.3648-20 при организации питания воспитанников использовалась посуда с отбитыми краями и сколами. Кроме того, в холодильниках отсутствовали контрольные термометры. Кухонную посуду и инвентарь не маркировали. Помимо этого, не были установлены приборы для обеззараживания воздуха.

Также детский сад не проверял документы, подтверждающие качество продуктов питания детей, срок действия ряда деклараций о соответствии продукции истек.

Решением прокуратуры директора детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого выявленные нарушения закона устранили в полном объеме.