Общество

Только 2000 псковских работодателей готовы оформлять электронный больничный

Только 2000 работодателей Псковской области готовы оформлять электронный больничный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

С 1 января 2022 года на территории Псковской области основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), напомнили в ФСС. В соответствии с федеральным законом медицинские учреждения будут выдавать листки нетрудоспособности только в электронном виде.

На данный момент все медицинские организации региона (в том числе фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врачей общей практики), имеющие лицензию на выдачу листков нетрудоспособности работающим гражданам, оформляют больничные в электронном виде. Несмотря на высокую готовность медиков, лишь 2 000 страхователей област работают с ЭЛН. В результате не все застрахованные граждане сегодня имеют возможность реализовать законное право на получение электронного больничного.

«Если у работников возникает проблема при сдаче электронного листка нетрудоспособности работодателю, следует обратиться к нам. Сотрудники регионального отделения непременно свяжутся с вашей бухгалтерией, проконсультируют работодателя о порядке электронного взаимодействия. Благодаря такому взаимодействию информация о наступлении у работника страхового случая поступает в ФСС оперативно. Следовательно, оплата электронных больничных сегодня происходит гораздо быстрее, чем бумажных», - отметила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Псковского регионального отделения ФСС Яна Тихомирова.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей от работника страхователю получать не требуется. Для приема электронного больничного на оплату достаточно только его номера, который заболевший сотрудник может сообщить по телефону, по электронной почте или лично.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», получают информационные сообщения о своих листках нетрудоспособности, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС. Логин и пароль для входа – такие же, как и в личном кабинете единого портала «Госуслуг».

«Мы призываем работодателей Псковской области в оставшиеся два с небольшим месяца, так называемый "переходный период" до вступления в действие законодательства по внедрению электронного больничного, максимально подготовиться к электронному взаимодействию по работе с листками нетрудоспособности в форме электронного документа», - обратилась к работодателям Яна Тихомирова.

Для организаций, желающих работать с ЭЛН, достаточно доступа в интернет, наличия усиленной квалифицированной электронной подписи, программного обеспечения для ведения бухучета (1С, ПАРУС) или электронного документооборота (Астрал, СБИС, Контур), отметили в ФСС.

Консультацию по работе с ЭЛН можно получить как в организациях сопровождающих программу работодателя, так и в региональном отделении ФСС по телефонам: 70-02-12 (порядок оформления листка нетрудоспособности), 70-02-15 (технические вопросы). Бесплатное программное обеспечение ФСС можно скачать по ссылке.