Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
Секреты уюта из XIX века
псков лучший кофе
Телефон прямого эфира 56-73-72
зачем ванна в библиотеке
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 21.10.2021 14:110 Аэропорт Пскова решает вопрос с полетами в Турцию 21.10.2021 17:280 Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября 21.10.2021 17:170 Более 60 классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса 21.10.2021 16:443 Алексей Севастьянов призвал «антиваксеров» привиться. ВИДЕО 21.10.2021 16:410 Псковская таможня рассказала о ситуации на пункте пропуска Бурачки 21.10.2021 16:001 Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам
 
 
 
Самое популярное 20.10.2021 16:1248 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 18.10.2021 23:574 Прощай, Саша! 19.10.2021 11:126 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам

21.10.2021 16:00|ПсковКомментариев: 1

Порядок ухода на больничный при объявлении в детском саду карантина по коронавирусу, разъяснили родителям в Роспотребнадзоре и детской поликлинике города Пскова.

В редакцию ПЛН поступило обращение от жителей города Пскова. Они рассказали, что группу детского сада, в которую ходят их дети, закрыли на карантин. После получения предписания от Роспотребнадзора родители стали ждать звонка из поликлиники, но безрезультатно.

«Роспотребнадзор выдал предписание, чтобы всю группу отправили на карантин, а с родителями якобы должны связаться из поликлиники и выдать больничный. В теории так, а на деле нет. В поликлинике сказали ждать звонка, но его мы так и не дождались. После поступила информация, что звонить из поликлиники никто не будет, а надо самим туда прийти в понедельник и сказать, что сидели на самоизоляции... В общем, полная неразбериха», - выразили свое недоумение родители.

Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями к начальнику регионального управления Роспотребнадзора, главному санитарному врачу Псковской области Александру Нестеруку. Он пояснил, что больничный выдается только контактировавшим с заболевшим, в данной ситуации это дети и воспитатели. Родители являются «контактными второго порядка», поэтому необходимости уходить на самоизоляцию у них нет. При этом один из взрослых может оформить больничный по уходу за ребенком. 

«Они должны связаться с поликлиникой, потому что мы сообщаем туда данные не только по заболевшему ребенку, но и по всем контактным детям, которые будут отстранены от посещения детского сада и должны находиться дома. Дело Роспотребнадзора - определить круг контактных и известить поликлинику по месту жительства об этом, а все вопросы по больничному надо решать уже в поликлинике», - сказал Александр Нестерук.

Он добавил, что распоряжение, на основе которого оформляется больничный лист, приходит в течение первых суток после того, как был выявлен заболевший ребенок.

Также о порядке оформления больничного листа ПЛН рассказали в Псковской детской городской поликлинике. Там подчеркнули, что больничный могут выдать в такой ситуации только на основе предписания Роспотребнадзора. 

«После того, как в группе выявили больного COVID-19 ребенка, Роспотребнадзор обзванивает родителей, в организованных группах это все происходит через администрацию детского сада, готовится список детей, который отсылают в Роспотребнадзор, это достаточно быстрый процесс. Дальше нам (поликлинике — ред.) выдают предписание. Дети садятся на самоизоляцию на 14 дней, а родители, у кого нет возможности оставить детей с кем-то, идут на больничный», - сказала главврач Эльвира Мелех.

Она добавила, что по истечении срока самоизоляции взрослые приходят в детскую поликлинику, где им выдают больничный лист на даты, которые были указаны в распоряжении Роспотребнадзора.

Теги: #детский сад #коронавирус #больничный
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 911 человек
21.10.2021, 17:280 Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября 21.10.2021, 17:170 Более 60 классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса 21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 17:010 Девять пожарных машин выехали на вызов в детскую больницу в Пскове
21.10.2021, 16:580 Владимир Папорт выступил за разметку, позволяющую переходить перекресток по диагонали 21.10.2021, 16:443 Алексей Севастьянов призвал «антиваксеров» привиться. ВИДЕО 21.10.2021, 16:410 Псковская таможня рассказала о ситуации на пункте пропуска Бурачки 21.10.2021, 16:280 ГИБДД предупреждает псковичей о гололедице на дорогах
21.10.2021, 16:260 Формирование нового состава облизбиркома начнется с 22 октября 21.10.2021, 16:120 На трассе Р-23 в Псковской области организуют реверсивное движение 21.10.2021, 16:100 Контрабанду ювелирных изделий на 2 млн рублей пресекли псковские таможенники 21.10.2021, 16:001 Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам
21.10.2021, 15:513 Псковской области одобрили инфраструктурный кредит на сумму 1 млрд рублей 21.10.2021, 15:370 Борцы из Псковской области примут участие во всероссийском турнире по ММА 21.10.2021, 15:280 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 22 октября 21.10.2021, 15:249 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
21.10.2021, 15:190 Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов 21.10.2021, 15:141 Глава Печорского района ответил на возмущение изборян по поводу демонтажа туалета 21.10.2021, 15:030 Военные провели учения с высадкой воздушного десанта в Псковской области 21.10.2021, 14:481 Из-за реконструкции МАПП Бурачки образовались очереди на других пропускных пунктах
21.10.2021, 14:443 Игорь Иванов рассказал о роли профсоюзов в политике 21.10.2021, 14:382 «Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? ВИДЕО 21.10.2021, 14:260 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября 21.10.2021, 14:247 Роспотребнадзор посоветовал не планировать поездки в период нерабочих дней
21.10.2021, 14:176 Денис Матвеев покинул пост руководителя областного управления цифрового развития 21.10.2021, 14:110 Аэропорт Пскова решает вопрос с полетами в Турцию 21.10.2021, 14:020 В Стругах Красных восстановили электроснабжение социально значимых объектов 21.10.2021, 13:570 Жительница Невеля незаконно прописала белоруса в своей квартире
21.10.2021, 13:5113 ПЛН-ТВ: Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта? 21.10.2021, 13:490 Псковская область подаст заявку в Минпросвещения на капремонт 29 школ 21.10.2021, 13:460 ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки» до 4,79% 21.10.2021, 13:221 Блогер ПЛН занял первое место по итогам всероссийского литературного конкурса
21.10.2021, 13:120 Сильный ветер в Псковской области будет дуть два дня 21.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.10.2021, 13:020 Коммунисты обсудили агитацию на выборах в Псковскую гордуму 21.10.2021, 12:440 QR-коды для заселения в отели введут в Калининграде
21.10.2021, 12:340 Ученики псковских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» 21.10.2021, 12:276 «Экопром» рассказал псковичам, куда утилизировать листву 21.10.2021, 12:080 Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа 21.10.2021, 12:000 ПЛН приглашает читателей к участию в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2021»
21.10.2021, 12:000 Псковичи смогут реализовать планы с кредитом от 4,65% годовых 21.10.2021, 11:580 «Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? 21.10.2021, 11:570 Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса 21.10.2021, 11:557 Андрей Козлов: Для автовладельцев отмена техосмотра будет «бальзамом на душу»
21.10.2021, 11:521 Кандидат в депутаты областного Собрания попытался оспорить итоги выборов 21.10.2021, 11:483 В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии 21.10.2021, 11:390 «Кванториум» запускает образовательные курсы для взрослых
21.10.2021, 11:304 «Болевые точки» обсудил с директорами псковских школ Алексей Севастьянов 21.10.2021, 11:190 МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении популярного маркетплейса 21.10.2021, 11:090 Великолучанка заняла для мошенника более 300 тысяч рублей 21.10.2021, 10:510 Часть домов и соцучреждения в Стругах Красных остались без света из-за сильного ветра
21.10.2021, 10:430 Пьяный водитель врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове 21.10.2021, 10:395 Псковская область заняла 23 место в России по уровню страха перед коронавирусом 21.10.2021, 10:333 Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки 21.10.2021, 10:230 Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры
21.10.2021, 10:160 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о знаковых событиях в жизни псковских профсоюзов 21.10.2021, 10:030 Пожар из-за детской шалости произошел на улице Чехова в Пскове 21.10.2021, 09:552 Врач рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19 21.10.2021, 09:471 Порядок получения вычета на покупку квартиры разъяснили налоговики псковскому пенсионеру
21.10.2021, 09:230 Оплатить задолженность за электроэнергию до 1 ноября рекомендует «Псковэнергосбыт» 21.10.2021, 09:150 Кабмин одобрил законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев 21.10.2021, 08:5912 Владельцы гостевого дома прокомментировали жалобы на захват муниципальной земли у реки Великой 21.10.2021, 08:450 Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей
21.10.2021, 08:303 В России выявили новую мутацию коронавируса 21.10.2021, 08:150 ФАС и Минсельхоз отчитаются за подорожание пшеницы 21.10.2021, 08:000 Более 1000 жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19 за сутки 21.10.2021, 07:450 Потепление начинается на территории Европейской России
21.10.2021, 07:304 Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 21.10.2021, 07:150 «Детская деревня-SOS Псков» стала получателем благотворительной почтовой подписки 21.10.2021, 07:003 В России могут ввести субсидии на установку солнечных батарей в домах 21.10.2021, 00:480 Около 200 единиц медтехники поступит в медицинские учреждения Псковской области
20.10.2021, 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 20.10.2021, 22:440 Художественная выставка «Черным по белому» открылась в Пскове 20.10.2021, 22:231 Немаркированные табачные изделия выявили в 63 псковских магазинах 20.10.2021, 22:030 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит на международный уровень
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru