Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам

Порядок ухода на больничный при объявлении в детском саду карантина по коронавирусу, разъяснили родителям в Роспотребнадзоре и детской поликлинике города Пскова.
В редакцию ПЛН поступило обращение от жителей города Пскова. Они рассказали, что группу детского сада, в которую ходят их дети, закрыли на карантин. После получения предписания от Роспотребнадзора родители стали ждать звонка из поликлиники, но безрезультатно.
Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями к начальнику регионального управления Роспотребнадзора, главному санитарному врачу Псковской области Александру Нестеруку. Он пояснил, что больничный выдается только контактировавшим с заболевшим, в данной ситуации это дети и воспитатели. Родители являются «контактными второго порядка», поэтому необходимости уходить на самоизоляцию у них нет. При этом один из взрослых может оформить больничный по уходу за ребенком.
Он добавил, что распоряжение, на основе которого оформляется больничный лист, приходит в течение первых суток после того, как был выявлен заболевший ребенок.
Также о порядке оформления больничного листа ПЛН рассказали в Псковской детской городской поликлинике. Там подчеркнули, что больничный могут выдать в такой ситуации только на основе предписания Роспотребнадзора.
Она добавила, что по истечении срока самоизоляции взрослые приходят в детскую поликлинику, где им выдают больничный лист на даты, которые были указаны в распоряжении Роспотребнадзора.