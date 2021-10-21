Общество

Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам

Порядок ухода на больничный при объявлении в детском саду карантина по коронавирусу, разъяснили родителям в Роспотребнадзоре и детской поликлинике города Пскова.

В редакцию ПЛН поступило обращение от жителей города Пскова. Они рассказали, что группу детского сада, в которую ходят их дети, закрыли на карантин. После получения предписания от Роспотребнадзора родители стали ждать звонка из поликлиники, но безрезультатно.

«Роспотребнадзор выдал предписание, чтобы всю группу отправили на карантин, а с родителями якобы должны связаться из поликлиники и выдать больничный. В теории так, а на деле нет. В поликлинике сказали ждать звонка, но его мы так и не дождались. После поступила информация, что звонить из поликлиники никто не будет, а надо самим туда прийти в понедельник и сказать, что сидели на самоизоляции... В общем, полная неразбериха», - выразили свое недоумение родители.

Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями к начальнику регионального управления Роспотребнадзора, главному санитарному врачу Псковской области Александру Нестеруку. Он пояснил, что больничный выдается только контактировавшим с заболевшим, в данной ситуации это дети и воспитатели. Родители являются «контактными второго порядка», поэтому необходимости уходить на самоизоляцию у них нет. При этом один из взрослых может оформить больничный по уходу за ребенком.

«Они должны связаться с поликлиникой, потому что мы сообщаем туда данные не только по заболевшему ребенку, но и по всем контактным детям, которые будут отстранены от посещения детского сада и должны находиться дома. Дело Роспотребнадзора - определить круг контактных и известить поликлинику по месту жительства об этом, а все вопросы по больничному надо решать уже в поликлинике», - сказал Александр Нестерук.

Он добавил, что распоряжение, на основе которого оформляется больничный лист, приходит в течение первых суток после того, как был выявлен заболевший ребенок.

Также о порядке оформления больничного листа ПЛН рассказали в Псковской детской городской поликлинике. Там подчеркнули, что больничный могут выдать в такой ситуации только на основе предписания Роспотребнадзора.

«После того, как в группе выявили больного COVID-19 ребенка, Роспотребнадзор обзванивает родителей, в организованных группах это все происходит через администрацию детского сада, готовится список детей, который отсылают в Роспотребнадзор, это достаточно быстрый процесс. Дальше нам (поликлинике — ред.) выдают предписание. Дети садятся на самоизоляцию на 14 дней, а родители, у кого нет возможности оставить детей с кем-то, идут на больничный», - сказала главврач Эльвира Мелех.

Она добавила, что по истечении срока самоизоляции взрослые приходят в детскую поликлинику, где им выдают больничный лист на даты, которые были указаны в распоряжении Роспотребнадзора.