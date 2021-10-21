Общество

Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19

Предприниматель, директор псковского рынка «Нива» Леонид Тевосян умер от коронавируса 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Также источник сообщил о том, что ранее от COVID-19 умерла его жена.

Леонид Тевосян родился 17 ноября 1948 года в городе Баку. В 1990 году его пригласили на работу Псковский хлебный комбинат на должность главного инженера, тогда он переехал в Псков на постоянное место жительства. Позже он создал первый в Псковской области частный рынок «Нива».