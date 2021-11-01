Общество

Три оружия и 35 патронов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

Сотрудники Росгвардии 71 раз проверили обеспечение сохранности оружия и патронов у псковичей с 26 по 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы выявили 16 административных правонарушений, изъяли 3 единицы оружия и 35 патронов.

В Центре лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг. При подаче электронного заявления действует скидка 30%.