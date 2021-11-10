Общество

Предприниматели могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках в Пскове

Предприниматели и самозанятые могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация напомнила, что часть затрат будет возмещаться в соответствии с постановлением администрации города Пскова от 16 июля 2015 года №1544 «Об утверждении Положения о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности».

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:

оплата аренды выставочно-ярмарочных площадей;

оплата регистрационного сбора;

оплата аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но не более 70% фактически произведенных в 2020 и (или) 2021 годах затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности.

Максимальный размер субсидий: 15 тысяч рублей в год в расчете на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства - юридическое лицо, либо индивидуального предпринимателя, либо физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются по 30 ноября 2021 года.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.