Общество

За сутки в Псковской области выявили 276 случаев заражения COVID-19

За сутки в Псковской области выявили 276 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе факт заболевания подтвердили у 63 801 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По стране новый антирекорд смертности от COVID-19: за сутки умерли 1 254 человека. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в Псковской области от коронавируса избавились 233 пациента, за все время - 54 598. Провели в регионе 644 120 исследований на COVID-19 (+2070). Умерли от инфекции в области с начала пандемии 1 013 человек.